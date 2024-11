Čemu može da doprinese američka dozvola Ukrajini da upotrebi rakete dugog dometa protiv ruskih ciljeva?

Potez administracije američkog predsednika Džoa Bajdena, da Ukrajini odobri upotrebu raketa dugog dometa za gađanje ciljeva unutar ruske teritorije, u toj zemlji mnogi tumači kao prekretnicu u ratu – ali uz kombinaciju zahvalnosti i frustracije. „Ne napada se rečima.

Projektili će govoriti za sebe“, poručio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u jednom od noćnih obraćanja. I am deeply grateful to all our partners who support us with air defense systems and missiles. This is a truly global effort. Every time Russia carries out such attacks, it underscores how critical it is that partners don’t leave systems like Patriot and others sitting idle in… pic.twitter.com/4VZu4JpzxG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський