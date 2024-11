Lutovac: U podne blokada Brankovog mosta zbog rušenja Starog savskog mosta

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac pozvao je danas građane da se u podne okupe ispred Brankovog mosta kod Agencije za privredne registre (APR) kako bi odbranili rušenje Starog savskog mosta. Na akciju je pozvao i aktivista inicijative "Most ostaje" Đorđe Miketić koji je naveo da je "akcija neophodna jer je vlast jutros oko 4 sata krenula sa potpuno nelegalnim uklanjanjem šina na Starom savskom mostu". Lider Pokreta Kreni Promeni Savo Manojlović i gradski odbornik tog pokreta Aleksandar

'Koriste priliku zbog ovih događaja u Novom Sadu i činjenice da su tamo otišli gotovo svi poslanici da to izvedu dok je skrenuta pažnja javnosti, s pravom na Novi Sad. Očekujem da zajedno, solidarni, sprečimo ono što nije javni interes a nije javni interes rušiti ovaj most', poručio je Lutovac. Aktivista inicijative 'Most ostaje' Đorđe Miketić dodaje da su radnici, kako kaže, uz pomoć policije rano jutros stupili na Stari savski most i počeli uklanjanje šina. 'Ovo