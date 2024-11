Najnovije upozorenje RHMZ zbog snega - biće obilnih padavina: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru! Upaljeni alarmi, sledi drastičan pad temperature

Usled naglog pada temperature uveče će kiša preći u susnežicu i sneg i to prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u centralnim, južnim i istočnim krajevima naše zemlјe, navodi se u najnovijem upozorenju RHMZ. "U nižim predelima centralne, zapadne i južne Srbije doći će do formiranja snežnog pokrivača visine do 5 cm, a u brdsko - planinskim predelima od 10 do 15 cm, lokalno i više. Tokom noći prestanak padavina na severu zemlјe", upozorio je RHMZ. Naoblačenje sa