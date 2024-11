Vučić na pomenu patrijarhu Irineju: Njegovu mudrost i predanost narodu zauvek ćemo pamtiti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Hramu Svetog Save pomenu patrijarhu Irineju. "Danas, sa dubokim poštovanjem i zahvalnošću, odajem počast patrijarhu Irineju u Hramu Svetog Save.

Njegovu mudrost i predanost narodu zauvek ćemo pamtiti", naveo je Vučić na svom nalogu na Instagramu. On je dodao da je to prilika da obnovimo svoju veru, ljubav i zajedništvo. "Ovo je i prilika da, sećajući se njegove duhovnosti, obnovimo svoju veru, ljubav i zajedništvo. Neka nam njegova mudrost i jednostavnost budu trajna inspiracija i moralni putokaz kako proći kroz sva iskušenja, sačuvavši veru i ljubav prema Bogu i svom narodu", rekao je Vučić. View this post