"Video sam kako se krije u žbunju, mogao je da me ubije s leđa": Dragan je video tragove i odmah pozvao policiju: Ovo je njegova neverovatna priča kako je razotkrio Aliju Balijagića

Čovek koji je prijavio policiji Aliju Balijagića nakon čega je opasni begunac uhapšen nakon skoro mesec dana bekstva je meštanin i lovac Dragan Bojović, koji postupio herojski u izuzetno opasnom trenutku.

- Vraćao sam se kući sa suprugom, bilo je oko 10 sati uveče. Jedno kuče mi je samo odjednom izašlo pred auto i nije htelo da se pomeri. Sneg je jako padao. Ja sam izašao da sklonim kuče ispred automobila, kada sam video da se neki čovek sakrio u žbunje. Krenuo sam ka tom mestu i video tragove. Bili su sitni tragovi koraka u snegu, odmah sam shvatio da je to ipak u pitanju starija osoba i rekao sam supruzi da je to Alija - kaže Dragan za RINU. On je, dodaje, odmah