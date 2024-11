Da li Rama i Spajić diktiraju Vučiću tempo, pa on obećava nerealno?

Najava Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, da će do kraja 2026. biti ispunjeni svi kriterijumi za članstvo u EU, nije realna ako se pogleda stanje u kojem je reformski proces sada, i ono što se od Beograda zahteva da uradi, kažu sagovornici Danasa.

Vučić je u utorak uveče naveo da je najnoviji „strahovito ambiciozni“ cilj Srbije na putu ka EU da do kraja 2026. ispunimo sve kriterijume za članstvo u EU. „Ne kažem da ćemo 2026. ili 2027. ući u EU, to nije na nama, nego na Evropljanima, ali da mi ispunimo sve kriterijume”, rekao je Vučić i markirao još jednu godinu spremnosti Srbije u nizu. Ako Srbija ne otvori klaster 3 u decembru, šanse da uđe u isti voz do EU sa, Crnom Gorom i Albanijom su na nivou