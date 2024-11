RHMZ izdao upozorenje na snežne padavine

U petak, 22. novembra, usled premeštanja hladnog fronta sredinom dana i posle podne uz lokalno obilnije padavine očekuje se značajna promena vremena, navodi se u upozorenju Republičkog hidtrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Očekuje se osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg što će, osim na severu Srbije, usloviti i formiranje snežnog pokrivača i to od 5 do 10 centimetara u nižim predelima i od 10 do 20 centimetara, lokalno i više, u brdsko-planinskim predelima. Prestanak snega očekuje se uveče u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije, saopštio je RHMZ.