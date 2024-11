Krozeto: Uhapsićemo Netanjahua i Galanta ako dođu u Italiju,ali odluka MKS je pogrešna

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izjavio je večeras da smatra da je odluka Međunarodnog krivičnog suda (MKS) o izdavanju naloga za hapšenje premijera i ministra odbrane Izraela Benjamina Netanjahua i Joava Galanta pogrešna, ali je rekao da bi, uprkos tome, oni bili uhapšeni ako bi došli u Italiju jer "Italija poštuje međunarodno pravo".

- Mislim da su doneli odluku kojom su izraelskog predsednika i ministra odbrane postavili na isti nivo sa onima koji su organizovali i vodili napad u kojem je došlo do masakra i kidnapovanja ljudi u Izraelu, odnosno zbog čega je počeo rat. To su dve potpuno različite stvari - rekao je on tokom gostovanja na televiziji RAI Uno. Ranije danas iz MKS je saopšteno da je izdat nalog za hapšenje Netanjahua, Galanta i Al Masrija zbog optužbi za ratne zločine i zločine