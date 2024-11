(VIDEO) Najefikasniji način da zagrejete svoj automobil

Kada su napolju niske temperature, vozači žele da što pre zagreju svoj automobil.

Jedan stručnjak objasnio je kako da to uradite na najefikasniji način. „Da li zagrevate svoj automobil na pravi način? Da li znate da ga brzo zagrejete?“, pitao je svoje pratioce u videu na TikToku, a onda je objasnio kako da to uradite kako se ne biste smrzavali u vozilu. „Naravno, prva stvar koju bi trebalo da uradite je da povećate temperaturu. Koju god vrstu klima uređaja imate, pojačajte ga do kraja i malo pojačajte ventilatore“, rekao je stručnjak, prenosi