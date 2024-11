Tokom dana toplo sa kišom, uveče pad temperature sa snegom

U prvom delu dana toplije, mestimično s kišom, sredinom dana i posle podne zahlađenje i prelazak kiše u sneg. Jutarnja temperatura od nule do 13, najviša dnevna od tri do 14 stepeni, u Beogradu do šest, uveče u osetnom padu.

Oblačno, u prvom delu dana toplije, mestimično sa kišom uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će ujutru imati i olujne udare. Sredinom dana i posle podne uz lokalno obilnije padavine očekuje se značajna promena vremena: osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg što će, osim na severu Srbije, usloviti i formiranje snežnog pokrivača i to od 5 do 10 centimetara u nižim predelima i od 10 do 20 centimetara, lokalno