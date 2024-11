"Blic" saznaje: Pucač iz Mramorka bivši pripadnik bezbednosnog sektora: Komšijama je jedna stvar pre zločina bila jako sumnjiva

Zoran Z. (71) koji je danas u mestu Mramorak kod Kovina iz vatrenog oružja ranio oca i sina zbog parkiranja nekada je radio u bezbednosnom sektoru, a sada je u penziji, saznaje "Blic".

Zoran se iz Beograda u selo Mramorak doselio letos, jer je tu kupio kuću. Ono što je komšijama bilo čudno je to da je odmah na kapiju stavio debele lance i katance, kao da mu preti neka opasnost. Meštani sela su rekli za "Blic" da im je od samog doseljenja izgledao čudno. - Doselio se letos kod nas u komšiluk. Kuću je kupio od jednog uglednog komšije. Međutim ono što nam je bilo sumnjivo kod njega je to da je odmah na kapiju stavio lance i katance. To nije