Srbija u žutom! Rhmz objavio detaljnu prognozu za narednih pet dana: Ovog dana se sve menja, upaljen meteoalarm, pazite na ove dve pojave

Iako nas je ujutru dočekao slab mraz, tokom dana se očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme, najavio je RHMZ. Duvaće slab do umereni južni vetar. Najniža temperatura kretaće se od čak -9 do 0, a najviša od 4 do 11 stepeni. RHMZ upozorava i da se usled veoma niskih jutarnjih temperatura lokalno očekuje i pojava poledice.

- Danas i početkom sledeće sedmice mestimično će dolaziti do jutarnjih mrazeva, pa se usled niskih temperatura lokalno očekuje i pojava poledice - javlja RHMZ. U Beogradu jutro će biti hladno sa slabim mrazem. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren, južni vetar. Najniža temperatura od -3 do 0 stepeni Celzijusovih, a najviša oko 11 stepeni. I prema prognozi meteorologa Ivana Ristića nakon vejavice koja je paralisala Srbiju u petak, očekuje