Zelenski upozorava na Putinova pretnja: "Namerava da nas izbaci iz Kurske oblasti do 20. januara"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je predsednik Rusije Vladimir Putin postavio zadatak da izbaci ukrajinske snage iz Kurske oblasti do 20. januara "jer mu je važno da pokaže da navodno kontroliše situaciju".

- Za Putina je najvažnije da nas istisne iz Kurske oblasti. Sve ove priče, svi ovi pokazatelji, udari novim projektilima, sve to nije džabe. On je ovaj zadatak postavio. Siguran sam da želi da nas izbaci do 20. januara. Za Vladimira Putina je ključno da pokaže da kontroliše situaciju. On ne kontroliše situaciju - rekao je Zelenski novinarima tokom 3. međunarodne konferencije o bezbednosti hrane Zrno iz Ukrajine, prenosi ukrajinski Interfaks. Zelenski je dodao da