Kakvo nas vreme danas očekuje naredne nedelje?

U većini mesta u Srbiji danas će preovlađivati sunčano vreme, uz umeren južni vetar, a najviša dnevna temperatura biće 11 stepeni.

I u Beogradu će biti više sunca i toplije, uz temperaturu do 11 stepeni. Prema najavi Republićkog hidrometeorološkog zavoda, u ponedeljak ujutro biće hladno, u većini mesta uz slab, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije i umeren mraz. Najniža temperatura od minus 9 do nula stepen, a u Beogradu do dva stepena. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. U utorak ujutro mestimično se očekuje slab, ponegde i umeren mraz, koji se u sredu očekuje još samo na jugu