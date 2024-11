Promena režima saobraćaja u beogradu zbog polumaratona: Koje ulice će biti zatvorene i do kada?

Režim saobraćaja u Beogradu izmenjen je danas zbog održavanja petog Beogradskog polumaratona, koji je otvoren na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Resavske ulice intoniranjem himne "Bože pravde".

Prema najavi Sekretarijata za saobraćaj Beograd, do 17 časova biće obustavljen saobraćaj u ulicama: Kolarčeva, Terazije i Kralja Milana, Trg Nikole Pašića, Prizrenska, Balkanska od Prizrenske do Kraljice Natalije. Do 12 sati biće obustavljen saobraćaj u ulicama: Bulevar kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske) i Resavska (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra), kao i svi prilazi trasi, uključujući i delove koji su ranije zatvoreni iz organizacionih