Uznemirujući snimak - pristalice opozicije tuku žene u Novom Sadu

Pristalice opozicije koje predvodi Dinko Gruhonjić napale su žene tokom protesta u Novom Sadu.

Snimak sa protesta u Novom Sadu svedoči o novom pokušaju da delovanje opozicije eskalira u nasilje na ulicama gradova širom Srbije. Podsetimo, predvodnik današnjih protesta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić poznat je javnosti kao otvoreni promoter lažne države Kosovo i tvrdnje da se u Srebrenici desio genocid kao i teze da su Srbi krivi kao narod jer su navodno većinski ćutali. Your browser doesn’t support video. Please download the file: video/mp4