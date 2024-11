Najlepša i najčudnija fudbalska priča 2024.

San Marino je na 180 minuta do Mundijala

Fudbalska reprezentacija San Marina ima otvoren put prema baražu za Svetsko prvenstvo. Pročitajte to još jednom. San Marino, službeno najgora od 210 selekcija na planeti, mogla bi da se u proleće 2026. nadje na 180 minuta od debija na svetskoj smotri fudbala. Ozbiljan sam. Da li je to ono što nam donosi Infantinova reforma i širenje Mundijala na 48 ekipa? Zapravo i ne. Titani sa apeninske istočne strane zaista su se na terenu izborili za to, osvajanjem grupe u Ligi