Srbija između mraza i sunca: Detaljna vremenska prognoza za početak nedelje

Vetar će biti slab do umeren, pretežno južnog i jugoistočnog pravca.

Najniže jutarnje temperature kretaće se od -9 do 0 stepeni, dok će u Beogradu biti nešto toplije, oko 2 stepena. Najviše dnevne temperature biće od 6 do 12 stepeni. Niš: Sunčano uz blagi mraz Nišlije mogu da očekuju slično vreme – hladno jutro uz slab mraz, dok će tokom dana dominirati sunčano i toplije vreme. Vetar će biti slab do umeren, južni. Jutarnja temperatura spustiće se na -4 stepena, dok će dnevna temperatura dostići 9 stepeni. Izgledi za naredne dane U