Dve verzije slučaja “Ilija Kostić”, Tužilaštvo traži da se proveri prijava zbog premlaćivanja (VIDEO)

Ilija Kostić (74), koji je uhapšen u četvrtak tokom blokade Suda u Novom Sadu, u nedelju je operisan i amputiran mu je jedan testis, kaže njegova supruga Eržebet Glušica koja tvrdi i da je operacija usledila jer je njen suprug pretučen u policiji. Ministar unutrašnjih poslova tvrdi da su Kostića, u pritvoru, lekari tri puta pregledali i da nisu konstatovali povrede, “ali da će se sve proveriti”. U međuvremenu, na navode Kostića je reagovalo Osnovno tužilaštvo u Novom Sadu i naredilo da slučaj proveri

Ilija Kostić je priveden u četvrtak, tokom protesta građana ispred novosadskog Suda. Ministar policije Ivica Dačić tvrdi da je Kostić priveden jer je jednog policajca prskao biber sprejem; osumnjičen je za napad na službeno lice. 'Sada pričamo, to je starac od 74 godine – jeste, ali on je bacio sprej policajcu u oči. On je dva dana bio u policiji, otpušten je pre dva dana, danas se požalio. Tri puta je obavljan lekarski pregled, nisu konstatovane nikakve povrede i