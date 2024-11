Ujutru mraz, tokom dana sunčano i toplije, do 12 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas ujutru biti hladno u većini mesta, uz slab, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije i umeren mraz, a tokom dana biće sunčano i toplije.

Po pojedinim kotlinama i dolinama reka ujutru se očekuje i kratkotrajna magla. Tokom dana, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -9 do 0 stepeni, u Beogradu do 2 stepena, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Novom Sadu ujutru hladno na širem području grada, uz slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni.