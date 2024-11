Veliki problem za zvezdu: Bez jednog od najboljih protiv Štutgarta u Ligi šampiona

Prvi golman Crvene zvezde, Omri Glazer, neće biti spreman za meč protiv Štutgarta u Ligi šampiona koji crveno-beli igraju u sredu sa početkom od 18.45 časova.

FOTO: M. Vukadinović To je potvrdio predsednik kluba Svetozar Mijailović gostujući na televiziji K1. – Glazer nije u kombinaciji za ovu utakmicu, još oseća povredu koju ima. Ono što je jako bitno, fudbal je takva igra da uključuje povrede igrača, ali tim sa kojim raspolažemo spreman je da pruži maksimum i verujem da će ljudi koji dođu na Zvezdin stadion imati prilike da se uvere u to da će igrači pružiti maksimum da dođu do povoljnog rezultata. Dodatna energija