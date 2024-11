Temperatura jutros u minusu, stiže i naoblačenje! Rhmz najavio i kada se sneg vraća

U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije vreme sa slabim do umerenim južnim i jugozapadnim vetrom, a sredinom dana na severozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se postepeno naoblačenje uz skretanje vetra na severozapadni pravac, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Zadržaće se suvo vreme uz temperature od minus 4 do 15 stepeni. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano i malo toplije sa slabim do umerenim južnim i jugozapadnim vetrom, posle podne i uveče će se zadržati suvo vreme uz postepeno naoblačenje i skretanje vetra na severozapadni pravac, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 14 stepeni. Kako je najavio RHMZ, danas tokom jutra mestimično slab do umeren mraz, intenziteta od -5 do 0 °C. U drugoj polovini