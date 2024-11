Englez demolirao nagetse, Jokić ispod proseka: Denver razbijen u sred Kolorada! (video)

Nisu ličili na sebe! Denver Nagetsi su u Koloradu ubedljivo poraženi od strane Njujork Niksa rezultatom 118:145, pa tako doživeli jedan od najtežih šamara u zadnje vreme.

Nikola Jokić nije imao svoje veče, tačnije veče na standarde na koje nas je navikao, pa je praktično odigroa ispod proseka. Nikola Jokić with the nice turnaround jumper in Denver! NYK-DEN | 1Q | NBA League Pass 📲 https://t.co/4LT2bgkfe6 pic.twitter.com/v7wIpAIxh1 — NBA (@NBA) November 26, 2024 Srbin je za skoro 32 minuta, ubacio 22 poena (9/20 šut iz igre) i upisao po sedam skokova i asistencija, što nije iblo ni blizu dovoljno da se ugroze Niksi. Sa druge strane