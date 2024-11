„Sloboda Mićalović me je udarila kolima, nisam je ni takla, a ona mi je pomenula mrtvu majku“: Oglasila se žena koja je imala sukob sa glumicom na parkingu

: Sloboda Mićalović sinoć je doživela neprijatnu situaciju u Zemunu, koja je potom eskalirala u verbalni i fizički obračun.

Glumica se našla u kolima, kada je došlo do incidenta sa nepoznatom ženom, a posle sukoba obe su se žalile na povrede. Brzo je reagovala i policija, a glumica je u toku noći obavila preglede u Urgentnom centru. Ovim povodom se sada oglasila i žena sa kojom se glumica sukobila, te je otkrila svoju stranu priče. „Ona je mene kolima udarila, tačnije okrznula mi je koleno. Ja sam krenula njoj da govorim da me je udarila, ona je to odbila i krenula je da mi spominje