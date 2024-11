Posle brojnih incidenata okončana blokada kod Kule Beograd

Beta pre 13 minuta

Protestni skup na poziv inicijative "Most ostaje" tokom kog je bio blokiran saobraćaj kod Kule Beograd, završen je nešto posle 19 časova i brojnih incidenata. Saobraćaj na raskrsnici Bulevara Vudroa Vilsona i Ulice Nikolaja Kravcova ponovo je uspostavljen pošto su se građani razišli a u tom delu grada prisutna je saobraćajna policija. Blokada je počela nešto pre 18 časova na poziv inicijative "Most ostaje" koja danima protestuje zbog početka rušenja Starog savskog mosta. Neposredno po otpočinjanju blokade, među aktiviste je ušla grupa ljudi koji su po rečima Đorđa Miketića iz inicijative "Most ostaje", provokatori i ubačeni elementi. Početno koškanje i guranje ubrzo je preraslo u fizičke obračune koje su, po tvrdnjama aktivista, izazvali članovi i funkcioneri Srpske napredne stranke. Incidenti su trajali duže od 20 minuta, odnosno dok uniformisana policija nije formirala kordon između dve grupe građana. Televizija N1 prenela je da je napadnuta njihova novinarska ekipa a zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović izjavio je agenciji Beta da ga je jedan od "lokalnih funkcionera" SNS dva puta udario nogom. Stefanović je ocenio da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i SNS večeras "hteli da izazovu građanski rat u Srbiji". "Hteli su krv na ulicama Beograda, mi im to nismo dozvolili", rekao je Stefanović. Prethodno je inicijativa "Most ostaje" upozorila na moguće provokacije tokom skupa.

(Beta, 27.11.2024)