Stojmenović: Mnogo razloga da crvena boja bude u Skupštini Beograda

Odbornica Zeleno-levog fronta u Skupštini Beograda Natalija Stojmenović ocenila je danas da ima mnogo razloga zbog kojih je crvena boja trebalo da bude u gradskom parlamentu. Ona je pre početka sednice Skupštine Beograda crvenom bojom polila govornicu. Stojmenović je na sednici gradske skupštine upitala zašto na dnevnom redu nije, između ostalog, i da Železnička stanica u Beogradu "Prokop" nema upotrebnu dozvolu. "Kako to da Savski nasip nije bezbedan, kako da Osnovna škola 'Veljko Dugošević' na Zvezdari nije bezbedna", upitala je ona. Postavila je i pitanje zašto i dalje niko nije odgovarao za pogibiju žene koju je udario autobus, kao i to da 10 godina nije poznato javnosti ko je rušio objekte u Savamali. Glavni gradski urbanista Marko Stojčić ocenio je da su na početku sednice iznete laži u vezi sa nelegalnim rušenjem starog Savskog mosta. Istakao je da su dva plana najvažnija za građane Srbije, a to su Plan detaljne regulacije područja uz Bulevar kralja Aleksandra na Zvezdari i Plan izgradnje cevovoda čiste vode na Novom Beograd. Stojčić je dodao da na sajtu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda postoje informacije o rušenju starog Savskog mosta. Odbornik Narodnog pokreta Srbije Miloš Pavlović rekao je da nije tačno da na sajtu Direkcije postoje informacije i ocenio je da je rušenje tog mosta nezakonito. "To se sve radi nezakonitno kao i ono veče u Savamali, vi ne smete da odustanete od tog rušenja, to je projekat koji se radi za projekat Beograd na vodi. Vi možete da odustanete od visokog obrazovanja, ali privatnu investiciju ne smete da odbijete. Rušite most, a nemate dozvolu", kazao je Pavlović. Dodao je da Most na Adi nema upotrebnu dozvolu i da nije nikoga ubio, ali je upitao vlast zašto još uvek nema te dozvole. "Most na Adi još nikog nije ubio, ali zašto nema dozvolu, da li čekate da se desi kao i u Novom Sadu", upitao je on.

(Beta, 27.11.2024)