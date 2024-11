Arhitekta: Podneti kolektivnu ostavku u zavodima, članovi Inženjerske komore da vrate licence

Arhitekta Slobodan Maldini pozvao je sve zaposlene u zavodima za zaštitu spomenika kulture da daju ostavku, a članove Inženjerske komore da vrate licence.

On je taj poziv uputio zato što je vlast skinula status kulturnog dobra sa zgrade Generalštaba u Beogradu, iako su se sve strukovne organizacije i oba zavoda za zaštitu spomenika kulture tome usprotivili. „Sve strukovne organizacije su bile protiv skidanja zaštite Generalštabu, tome su se usprotivila i oba zavoda za zaštitu spomenika. Izgleda da to ništa nije značilo“, rekao je Maldini za list Nova. U slučaju kada to ništa ne znači, kako je naveo, postavlja se