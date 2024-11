Bonga: "Ovaj odmor nam je bio važan"

Nemački reprezentativac i član Partizana Isak Bonga je spreman za duel protiv Olimpijakosa i kao i uvek, dobro je raspoložen.

On je rekao da je priprema praktično ista kao i za svaku drugu utakmicu. "Prilično isto kao i za svaku drugu. Naravno, trener uvek ima odličan plan igre za nas, ali želimo da budemo sigurni da igramo svoju igru, igramo brzo i pobedimo", rekao je Isak Bonga. Kaže i da je veoma dobro to što je ekipa imala mali odmor zbog reprezentativnih dužnosti i što nije trenirala par dana. "Mislim da je to veoma važno, posebno kada igrate u dva takmičenja i imate puno utakmica.