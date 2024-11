Nova šansa za crveno-bele: Štutgart stiže na Marakanu!

Četiri utakmice i četiri poraza, uz negativnu gol-razliku (-12), nije baš za pohvalu, bez obzira na protivnike.

Crveno-beli i dalje čekaju na svoje prve bodove u Ligi šampiona ove sezone, a nova prilika, možda i najbolja do sada, je na programu od 18.45 časova, kada će Crvena zvezda ugostiti Štutgart. Popularne Švabe su do sada osvojile 4 boda i nalaze se na 25. mestu, jednom ispod mesta koje vodi u sledeću fazu. Štutgart je u dosadašnjem delu poražen od Reala, uprkos dobroj partiji u Madridu, nakon čega su remizirali sa Spartom iz Praga. U Torinu je usledio prvi i do sada