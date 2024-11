Srbija na nogama: Vratio se (video)

PRED njim je svetla budućnost.

Foto: Printskrin Konačno je povreda iza Nikole Đurišića, pa je noćas debitovao u Americi. Još uvek je rano za NBA terene, pa je učestvovao u pobedi Koledž Park skajhoksa nad Long Ajlend netsima sa 122:105. Đurišić se povredio letos, brzo po dolasku u Ameriku, pa nije dobio priliku da debituje za svoj tim Atlantu, ali jeste za razvojnu ekipu. U franšizi ne žure kada je u pitanju njegov oporavak, pa je srpski košarkaš dobio maksimalnu podršku. First of many ‼️