Demonstranti blokirali glavni grad Gruzije jer je Vlada prekinula pregovore o prijemu u EU

Građani Gruzije su večeras masovno izašli blokirali ulice glavnog grada Tbilisija jer je Vlada na četiri godine prekinula pregovore o prijemu u Evropsku uniju, javlja agencija Rojters. Predsednica Gruzije Salome Zurabišvili je otpužila Vladu premijera Iraklija Kobahidzea da je tom odlukom "objavila rat" sopstvenom narodu, dodaje Rojters i navodi da su na ulicama hiljade pobornika članstva u Evropskoj uniji. Zurabišvili podržava članstvo, ali je njen položaj kao predsednice po Ustavu ceremonijalan. Gruzija je pristupne pregovore sa Evropskom unijom prekinula na četiri godine zbog "ucena i manipulacija izvesnih evropskih političara i birokrata", rekao je danas premijer Irakli Kobahidze, preneli su mediji. On je to objavio nekoliko sati pošto su ga članovi njegove stranke Gruzijski san ponovo izabrali za predsednika Vlade. Kobahidze je rekao da se njegova zemlja, mada želi da bude primljena u Evropsku uniju, "neće baviti otvaranjem pristupnih pregovora sve do kraja 2028. godine", a dotle će odbijati i eventualna budžetska sredstva EU. Gruzijski san pobedio je na izborima čije je rezultate osporila opozicija i koji su doveli do masovnih protesta i odluke opozicije da bojkotuje parlament. Izbori održani 26. oktobra u toj bivšoj sovjetskoj republici, naširoko su tumačeni kao referendum o želji za prijem u EU. Vladajući Gruzijski san je uprkos ogromnim protestima doneo zakon o obaveznoj registraciji svih nevladinih organizacija koje se finansiraju iz inostranstva, po ugledu na sličan zakon u Rusiji. Opozicija je optužila vlast za lažiranje izbornih rezultata pod uticajem susedne Rusije da bi Gruzija ostala "u orbiti Moskve" i objavila je bojkot učešća u parlamentu. Evropski izborni posmatrači utvrdili su da je glasanje proteklo u atmosferi "podela", uz kupovinu glasova, duplo glasanje i fizičko nasilje. Prethodno je sama Evropska unija de fakto zaustavila pristupne pregovore s vlastima u Tbilisiju zbog nazadovanja demokratije u Gruziji. Evropski parlament je današnjom rezolucijom ocenio da parlamentarni izbori u Gruziji nisu bili ni slobodni ni fer i da predstavljaju još jedan primer demokratskog nazadovanja "za koje je u potpunosti odgovorna vladajuća stranka Gruzijski san". Evroposlanici su tražili ponovne izbore u narednih godinu dana, uz međunarodni nadzor i s nezavisnom izbornom administracijom. Pozvali su vrh Evropske unije da uvede sankcije vlastima Gruzije i ograniči formalne kontakte s njima. Kobahidze je na to rekao da izvesni evropski političari i birokrate njegovu zemlju izlažu "poplavi uvreda" i da su "oni koji našoj zemlji žele loše pretvorili Evropski parlament u oružje ogoljene ucene Gruzije" što je "velika sramota za Evropsku uniju". "Ići ćemo dalje našim putem ka Evropskoj uniji, ali nećemo dozvoliti nikom da nas drži u stanju konstatnih uvreda i manipulacija koje pokazuju kranje nepoštovanje naše zemlje i društva. Moramo jasno pokazati izvesnim evropskim političarima i biroktatama koji su potpuno lišeni evropskih vrednosti, da moraju s Gruzijom razgovarati uz poštovanje, a ne kroz ucene i uvrede", rekao je gruzijski premijer. Kritičari optužuju Gruzijski san da je sve autoritarniji i naklonjeniji Moskvi. Tu stranku je osnovao jedan multimilijarder koji je bogatstvo stekao upravo u Rusiji.

(Beta, 28.11.2024)