Bukti fudbalski rat! Zdravko Kuzmanović odgovorio Vladanu Milojeviću, nije hteo da se "pere"

Izjava Zdravka Kuzmanovića da će navijati za Štutgart pogodila je pravo u srce Vladana Milojevića, koji je posle meča i velikog trijumfa Crvene zvezde dobar deo konferencije za medije posvetio bivšem reprezentativcu Srbije.

FOTO: M. Vukadinović - Posvećujem pobedu Zdravku Kuzmanoviću, zbog njega smo dobili ovaj meč. Znamo kakve je izjave davao i mislim da nije u redu. Ne sme neko ko voli Srbiju, ko je patriota, da daje takve izjave. Zašto ponižavanje Zvezde? Igrao je u Štutgartu, ali ne mogu da razumem što je to rekao. To je ružno, on je bio reprezentativac i izuzetno ga cenim, ali moraju da pripaze ljudi kada pričaju o bilo kom klubu u Srbiji, mi igramo elitno takmičenje, možda smo