Mile Kekin: Ako se svi pristojni ljudi povuku – jedina je opcija jednoumlje, diktatura

Pevač, kompozitor i tekstopisac Mile Kekin, nekadašnji frontmen Hladnog piva, kaže za N1 da je kupio i odelo i kravatu, a našao je i belu košulju koja ga ne stiska, zbog supruge Ivane koja je kandidat za predsedničke izbore u Hrvatskoj, u ime stranke Možemo. „Izbori su 29.12, to je perverzan datum između Božića i Nove godine.

To je odredio naš premijer (Andrej Plenković), valjda računa da će tad biti manja izlaznost, pa će i on kandidat izgledati manje tužno. Ona (Ivana) je u kampanji, a ja više kuvam nego obično“, našalio se Kekin. Njega je stranka ispred koje će predsednička kandidatkinja biti njegova supruga pozvala da napiše novu pesmu kampanje „Zamisli samo“. Kaže da su ga zvali zbog medijske pažnje, jer nisu imali novca za reklame, „tražio sam izgovor da se izvučem, to nije