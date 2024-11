IDF: Agresivno ćemo sprovoditi primirje sa Hezbolahom; Liban: Izrael pucao na povratnike u selu na jugu Libana

Nastavljaju se sukobi širom Bliskog istoka. Načelnik severne komande IDF-a, general-major Ori Gordin tokom jučerašnje procene u južnom Libanu obećao je da će vojska agresivno sprovoditi prekid vatre sa Hezbolahom. Libanska Nacionalna novinska agencija objavila je da su izraelske trupe otvorile vatru u južnom libanskom selu el Khiam tokom sahrane za jednog od stanovnika sela.

IDF: Najmanje osmoro ranjenih u terorističkom napadu na autobus Najmanje osam ljudi, od kojih troje teže ranjeno je u terotističkom napadu na civilni autobus na raskrsnici Giti Avisar. Izraelska vojska je prvobitno tvrdila da je su napad izvršile dve osobe, ali je kasnije objavila da je to bio samo jedan napadač koji je likvidiran na licu mesta. (Times of Israel) From the scene of the shooting attack near Ariel. pic.twitter.com/7ma9ROm1EE— Emanuel (Mannie) Fabian