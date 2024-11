Kurti: Ima uhapšenih, svedočenja i dokaza za eksploziju kod Zubinog Potoka

Beta pre 1 sat

Premijer Kosova Aljbin Kurti je danas izjavio da je policija obezbedila dokaze, ima i hapšenja, svedočenja i materijalnih dokaza i svi ovi kriminalci i teroristi će se suočiti sa pravdom.

On je, tokom obilaska mesta na kojem se sinoć dogodila eksplozija u kanalu Ibar Lepenac kojim se vodom snabdeva velik broj naselja na Kosovu i služi za hlađenje generatora u termoelektranama u Obiliću, rekao da je zahvaljujući samo nesebičnom radu policajaca, inženjera, stručnjaka i radnika, uspelo donekle da se sanira šteta.

"Zahvaljujem se svima koji rade i doprinose. Ovo je bio treći napad, bila su dva ranija napada u poslednja 72 sata i ove napade su izveli profesionalci. Video sam to na licu mesta, nema načina da to uradi jedan ili dva pojedinca, nema načina da to urade obični građani, to je uradila organizacija koja je profesionalna u takvim terorističkim napadima i samo Srbija je sposobna i ima interes i kapacitet za tako nešto", kazao je Kurti u izjavi novinarima.

Zato, dodao je on, mi smatramo Srbiju odgovornom za ovo.

"Dakle, i u slučaju ovog terorističkog napada je bila predviđena maksimalna šteta, jer su mogli da postave ovih preko 15 kilograma eksploziva na neki put, na neki putni pravac. Mogli su da ih stave na jedan most, ali u kanalu Ibar Lepenac koji nam dovodi vodu iz jezera Gazivode, cilj je bio da šteta bude što veća", kazao je Kurti.

Pozvao je na podršku bezbednosnim snagama i snage reda, policiju, obaveštajne službe i Kosovske bezbednosne snage, kako bi se istina u potpunosti otkrila i primenila pravda, ali i da se spreči bilo šta slično u budućnosti.

"Zahvaljujemo se i međunarodnim faktorima, ambasadi Sjedinjenih američkih država, ambasadoru Evropske unije, nemačkom, italijanskom, francuskom ambasadoru, KFOR-u i Euleksu na koordinaciji koju smo imali tokom noći i na njihovoj podršci našoj zemlji, našim građanima i demokratskom funkcionisanju službi bezbednosti i zakonitosti, prava i mira svih građana bez razlike", kazao je on.

Dodao je da policija na Kosovu nije protiv Srba, ali je Srbija protiv Kosova.

"Ona finansira, orkestrira, podržava, usmerava takve kriminalne grupe koje ima na svom platnom spisku i u organima vlasti, prema tome mi za to krivimo Srbiju i tražimo od međunarodnih faktora, posebno Brisela i Vašingtona, da osude Beograd i od njih zahtevaju odgovornost", kazao je kosovski premijer.

Naveo je da ćutanje predsednika Srbije nije slučajno.

"Nije slučajno što čekaju da vide kolika je šteta, koliko su nas destabilizovali da bi videli koje još epizode mogu da organizuju. Ovo je bio treći napad u poslednja 72 sata, nije prvi. Želeli bismo da je to poslednji, ali to je treći napad u poslednja 72 sata", kazao je Kurti.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode Prištine da Srbija ima veze sa eksplozijom na kanalu Ibar-Lepenac u opštini Zubin Potok.

Vučić je danas demantovao umešanost Srbije u ovaj incident i kazao da nema nameru da se pravda nikome, kao i da Priština zna da Srbija ne stoji iza toga, dok je šef diplomatije Marko Đurić takođe odbacio te optužbe i dodao da ovja napad šteti Srbiji i srpskom stanovništvu na Kosovu.

(Beta, 30.11.2024)