Šef Misije Euleksa na Kosovu: Osuda napada na kanal Ibar-Lepenac, počinioci moraju da odgovaraju

Šef Misije Euleksa na Kosovu Đovani Pjetro Barbano osudio je večerašnji napad na kanal Ibar – Lebenac, u Zubinom Potoku.

On je naveo da počinioci moraju da odgovaraju. „Oštra osuda večerašnjeg ozbiljnog napada na kanal Ibar – Lepenac i njegovih potencijalnih posledica. Euleks je angažovan u praćenju brzih istraga – počinioci moraju biti pozvani na odgovornost", napisao je Barbano na društvenoj mreži „X".