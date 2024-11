Zelenski spreman za primirje ako Ukrajina uđe u NATO s teritorijom koju sada kontroliše

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dao je prvi intervju nakon pobede Donalda Trampa na američkim predsedničkim izborima.

U intervjuu za Skaj njuz, Zelenski je otkrio da je spreman da okonča rat s Rusijom u zamenu za članstvo u NATO paktu, čak i ako Rusija odmah ne vrati ukrajinske teritorije koje je okupirala, prenosi Index. Ukrainian president @ZelenskyyUa told @ramsaysky NATO membership would have to be offered to unoccupied parts of the country to end the „hot phase of the war“, as long as the NATO invitation itself recognises Ukraine’s internationally recognised borders.