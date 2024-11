Vladimir Štimac traži odgovornost za tragediju: Nekadašnji košarkaš započeo protest na Andrićevom vencu

Aktivista i nekadašnji košarkaš Vladimir Štimac, koji je danas u podne počeo protest ispred Predsedništva Srbije sa zahtevom za preuzimanje političke odgovornosti za tragediju u Novom Sadu i ubistvo 15 ljudi, pozvao je građane da mu se sutra u 11:52 pridruže i odaju poštu žrtvama.

On je u izjavi za FoNet podsetio da se sutra navršava mesec dana od pogibije 15 ljudi u padu betonske nadstrešnice zgrade Železničke stanice u Novom Sadu. 'Nemamo ni ko je kriv, ni dokumenta. Nemamo ništa. Imamo performans Srpske napredne stranke i vladajuće koalicije', rekao je Štimac. On je rekao da se mora održati sećanje na poginule, jer 'vlast pokušava da to sećanje iščezne na svaki mogući način'. Štimac je rekao da će njegov protest trajati 24 sata i dodao