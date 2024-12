(Mape) spremite se, stiže preokret! Pogledajte prognozu za Srbiju, ovog dana se sve menja: Oglasio se i RHMZ, upaljen meteoalarm zbog ove pojave

Na severu Srbije sunce, na jugu kiša i susnežica, a u brdsko-planinskim predelima sneg - ovako bi glasio kraći opis vremena koje nas očekuje prvog decembarskog dana. Prema prognozi Republičkoj hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) pred Srbijom je oblačno i u većem delu zemlje suvo vreme, a meteorolog Ivan Ristić za "Blic" otkriva da bi danas mogao da bude i najtopliji dan u prvoj polovini decembra.

Kako najavljuje RHMZ, u Vojvodini će danas biti sunčanih intervala, dok se kiša i susnežica očekuju na krajnjem jugu i ponegde na istoku Srbije, a sneg u brdsko-planinskim predelima uz manji porast snežnog pokrivača. - Duvaće i slab do umereni istočni vetar, a u planinskim delovima Srbije i jak. Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 5 do 8 stepeni - dodaju. U Beogradu se očekuje oblačno i suvo vreme, sa slabim do umerenim istočnim vetrom i