Mirotić i Petrušev ostali u senci čudesnog Valtera Tavaresa

Košarkaš Real Madrida Valter Tavares izabran je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola Evrolige. – Dominirajući u reketu i u „El klasiku“, Valter Tavares je MVP 12. kola Evrolige – piše u objavi Evrolige na društvenoj mreži X.

Tavares je na utakmici Barselone, koju je njegova ekipa posle dva produžetka pobedila 97:90, zabeležio 24 poena, 18 skokova, dve blokade, asistenciju, ukradenu loptu i indeks korisnosti 39. Dominating the paint and á Walter Tavares from @RMBaloncesto is the Round 12 MVP⭐️ MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/q0MRCGlpc1 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2024 Na drugom mestu po indeksu korisnosti u prošlom kolu završio je krilni