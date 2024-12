Oglasili se iz Stejt Departmenta: Raskidamo strateško partnerstvo sa Gruzijom

Sjedinjene Države objavile su da prekidaju strateško partnerstvo s Gruzijom zbog vladine odluke da prekine pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji.

Potez je usledio nakon odluke proruske stranke Gruzijski san da prekine pregovore o pristupanju EU, što je portparol američkog State Departmenta Metju Miler nazvao „izdajom gruzijskog ustava“ u objavi na platformi X. Georgian Dream’s decision to suspend EU accession is a betrayal of the Georgian constitution. We condemn excessive force used against Georgians exercising their freedom to protest and have suspended our Strategic Partnership with Georgia. — Matthew