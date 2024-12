Narod slomljen od užasnog rata: Prvi put od invazije više od polovine Ukrajinaca za skorije okončanje sukoba

Prvi put od početka ruske invazije, više od polovine, odnosno 52 odsto građana Ukrajine, zalaže se za skori početak pregovora o okončanju rata, dok 38 odsto insistira na tome da se zemlja bori do pobede, rezultat je ispitivanja javnog mnjenja koje je sprovela američka kompanija Galup Poređenja radi, u 2023. godini je 63 odsto ispitanih bilo za nastavak rata do pobede, a 27 odsto za pregovore, dok je 2022. godine taj odnos bio još veći, jer je za nastavak rata do