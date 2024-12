Oblačno i malo toplije, ponegde kiša i susnežica

U Srbiji danas oblačno, u najvećem delu zemlje suvo. Najviša dnevna temperatura do 8 stepeni Celzijusa.

U zemlji će danas biti umereno do potpuno oblačno i iznad većeg dela suvo, u Vojvodini sa sunčanim intervalima. Padavine se očekuju na krajnjem jugu Srbije, kao i ponegde na istoku, i to kiša i susnežica u nižim, a sneg u brdsko-planinskim predelima uz manji porast snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren istočni, u planinskim predelima istočne Srbije i jak. Najniža temperatura kretaće se od 1 do 5, a najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. U Beogradu, najviša dnevna