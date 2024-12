Šamar zelenskom, Kijev u velikom problemu! "Ukrajina bi mogla da se odrekne dela teritorije": Uništene sve nade o članstvu u NATO-u?!

Bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je danas uverenje da bi privremeno ustupanje teritorija Rusiji bilo opcija za brzi završetak ukrajinskog rata.

- Potrebna nam je linija prekida vatre i, naravno, idealno bi trebalo da pokrije sve teritorije koje Rusija trenutno kontroliše, ali vidimo da to nije baš realno u bliskoj budućnosti. Ukrajina bi mogla privremeno da se odrekne dela svojih teritorija u tu svrhu - rekao je on, prenosi Tagešsau. Stoltenberg je rekao i da je važno da vlada u Kijevu dobije bezbednosne garancije u zamenu za privremene ustupke teritorije. Po njegovom mišljenju, to bi moglo da bude