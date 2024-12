Nikola Jokić piše istoriju NBA lige: Reprezentativac Srbije uprkos porazu ostvario neverovatno dostignuće! (foto) (video)

Sjajni centar oborio rekord brže nego ikada – tripl-dabl broj 138! Srpski košarkaš Nikola Jokić još jednom je dokazao zašto je jedan od najboljih igrača u istoriji košarke.

Iako su Denver Nagetsi izgubili od Los Anđeles Klipersa rezultatom 126:122, Jokić je briljirao sa tripl-dabl učinkom – 28 poena, 14 skokova i 11 asistencija. Ovaj tripl-dabl nije samo statistika, već istorijski trenutak, pošto se Nikola Jokić izjednačio sa legendarnim Medžikom Džonsonom na večitoj NBA listi sa neverovatnih 138 tripl-dablova. Nikola Jokic just recorded the 138th triple-double of his career, which ties him with Magic Johnson for the 3rd most in NBA