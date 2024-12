ŠTA NAS ČEKA DO KRAJA GREJNE SEZONE? Ovo su sve novine Zakona o energetici na jednom mestu

Novi Zakon o energetici uvodi nove kategorije - "dinamične tarife" kada je reč o ceni struje, a "aktivan kupac" omogućava vraćanje viškova električne energije u mrežu, objašnjava ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Do kraja grejne sezone cilj je da ne bude poskupljenja struje i gasa, ali to podrazumeva krajnje racionalnu potrošnju električne energije, ističe ministarka. Pored zelenog svetla za nuklernu energiju i kapacitete na vodonik Novi srpski Zakon o energetici – uvodi više novina za domaćinstva, privredu i investitore. Prvi put Zakon o energetici definiše i pojam "aktivnog kupca". - Na taj način želimo da stimulišemo sve one koji proizvode električnu energiju za svoje