Najvažnije je ko stoji iza događaja kod Zubinog Potoka

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je, kada je reč o dešavanjima u Zubinom Potoku, Beograd spreman na potpunu saradnju po pitanju sprovođenja istrage sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama i da će, ukoliko je to učinio neko srpske nacionalnosti i ko se nalazi na teritoriji pod efektivnom kontrolom Republike Srbije biti priveden, ali je istakao i da takva saznanja do sada ne postoje.

Vučić je novinarima u Beogradu rekao da su tri stvari važne, a prva je da smo pokazali da smo ozbiljna i odgovorna država. "Što to znači? Mi nismo izašli i rekli ovo je Kurti organizovao i uradio. Mogli smo. On ima najviše razloga da to uradi. Ne zaboravite da je u španskom El Mundo pre mesec dana upravo on rekao da bi mu ovako neki incident odgovarao pred izbore i ne samo zbog izbora, ali i zbog mnogih drugih stvari. Mi to nismo rekli", ukazao je Vučić. Naglasio