Brnabić: Protest u Novom Sadu brutalno nasilje koje prave uvek isti ljudi

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da protest u Novom Sadu za vreme sednice gradske skupštine predstavlja brutalno nasilje par stotina ljudi, navodeći da su to uvek iste osobe koje idu "od grada do grada" da bi protestovale.

Brnabić je na TV Pink kazala da to čak nije ni nasilje manjine, već svega nekoliko stotina ljudi.

Ona je ocenia da je juče na protestu ispred Skupštine Novog Sada tokom sednice na kojoj se odlučivalo o razrešenju gradonačelnika Milana Đurića bilo maksimum 550 ljudi, od kojih je, kako je rekla, pola otišlo kada je krenulo nasilje i guranje sa policijom.

"To su uvek isti ljudi. Kada pogledate (odbornika pokreta Bravo) Mirana Pogačara, on je na protestima kad su frilenseri, na protestu poljoprivrednika, zbog litijuma, "Srbija protiv nasilja"...Nikakve to veze nema sa ovom tragedijom koja se desila 1. novembra u Novom Sadu. To je samo alibi za nove pokušaje destabiizacije Srbije, pokušaji obojenih revolucija, sve isto što smo videli u drugim mestima", ocenila je Brnabić.

Kako je kazala, većina oko Srpske napredne stranke (SNS) je dala kvorum za tu sednicu, dok je opozicija odlučilia da ipak ne želi to, nego da pravi haos.

"Imamo knjiški primer obojene revolucije. Kada nemate veliku masu ljudi, onda po 20 njih šaljete na više lokacija", dodala je Brnabić ocenivši da su to veštački izazvane krize.

Ona je dodala i da niko od lidera parlamentarnih stranaka koji su bili na protestu nisu stali u zaštitu novinarke Informera kada je mušakarac pokušao da joj otme telefon.

"Niko mu nije rekao - nemoj. Jedina stvar koja njih spaja jeste nasilje, ne spaja njih ideologija ili vizija za Srbiju", ocenila je Brnabić.