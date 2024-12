Eksplozija kod Zubinog Potoka: Kurti optužuje Srbiju, a Drecun tvrdi: Ovo je njegova medijska i politička podvala

Prebrza reakcija premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija na eksploziju u kanalu Ibar-Lepenac kod Zubinog Potoka, koji je za to bez dokaza odmah optužio Srbiju, može da se tumači kao medijska i politička podvala, izjavio je danas predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun.

"Imam dovoljno iskustva u oblasti bezbednosti, a video sam i upotrebu eksploziva na mnogim mestima, pa kada neko tako brzo ustvrdi da je to bio vojni eksploziv, i to iz magacina srpske vojske, da ga nema na crnom tržištu, ja tu već odmah vidim jednu medijsku i političku podvalu, koja je daleko od činjenica", rekao je on za Tanjug. Prema njegovim rečima, da bi bilo utvrđeno koja je vrsta eksploziva u pitanju, treba da prođe mnogo vremena, uz odgovarajuće stručne