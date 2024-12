"To je tajna koju samo nas dvojica znamo": Jokić se uozbiljio čim je čuo pitanje, ovo nikome neće da otkrije!

Nikola Jokić nije želeo da otkrije jedan detalj...

Nikola Jokić dominira u NBA ligi iz godine u godinu. Ima tri MVP priznanja, a nivo igre mu je sve bolji. Nikome nije jasno kako mu sve to uspeva, ali zato je on najbolji igrač na planeti. Njegove brojke iz tekuće sezone deluju nestvarno - 30.1 poen, 13 skokova i 10.4 asistencije po meču. Jedan detalj mnogima je privukao pažnju, a to je njegov šut za tri poena. Ubacuje 52,2 odsto za tri! Za razliku od prethodnih godina, sada šutira mnogo više (4,3 pokušaja po meču)